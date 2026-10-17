В Казани открывается этап Гран‑при России по фигурному катанию. Соревнования пройдут 17 и 18 октября во Дворце спорта — спортсмены поборются за медали в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.