На Украине возмущены возвращением российских волейболистов в Лигу наций

Глава Федерации волейбола Украины Михаил Мельник отреагировал на возвращение России в Лигу наций. «Честно говоря, я думал, они немного успокоятся в ФИВБ и будут ждать, чем всё закончится, не будут допускать их в следующем году.
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