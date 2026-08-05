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На Украине возмущены возвращением российских волейболистов в Лигу наций

На Украине возмущены возвращением российских волейболистов в Лигу наций

Глава Федерации волейбола Украины Михаил Мельник отреагировал на возвращение России в Лигу наций. «Честно говоря, я думал, они немного успокоятся в ФИВБ и будут ждать, чем всё закончится, не будут допускать их в следующем году.

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