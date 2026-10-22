В Минтруда разъяснили, что право на 0,5 л молока за смену имеют работники, контактирующие с вредными веществами из утверждённого перечня не менее половины рабочего времени, а денежная компенсация вместо него допускается только при командировках или разъездном характере работы.
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