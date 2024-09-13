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Царьград

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"Слишком суровый" приговор? Таксист-мигрант получил поблажку после насилия над школьницей

"Слишком суровый" приговор? Таксист-мигрант получил поблажку после насилия над школьницей

В Челябинской области смягчили приговор таксисту-мигранту, который совершил насилие над школьницей. Областной суд снизил срок пребывания в тюрьме для фигуранта с восьми до трёх с половиной лет.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Рыба хорошо клюет, если ее подкормить...
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16 час.
А
Александр24
Через 1,5 года УДО и можешь дальше продолжать. Как это ему ещё и &quot;условно&quot; не дали - удивительно. Хотя, конечно, и к странному поведению девушки возникают вопросы.
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15 час.
Ю
Юрий Зубрин
Его ещё родитель не убил? Дурак ,завалил бы как последнюю суку!
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13 час.

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