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Ган – про поражение от Джонса: «В бою я показал себя не лучшим образом. Я очень злой»

Сирил Ган прокомментировал поражение от Джона Джонса на UFC 285. «Это мое первое реально поражение. Когда я думал о поражении Фрэнсису Нганну, то не считал это большой потерей.

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