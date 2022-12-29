smi.today

4 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Поляков
    Интересно, что ещё одно государственное порождение России готово предъявить ей территориальные претензии! А предъявит...В Монголии начали...
  • Зоя
    катятся пуссть колббаской ппо Малой Спасской,, они казахам на фиг не нужны,там деньги отмывались..,стояли все Дональд...McDonald’s намере...
  • лина любимцева
    Сатановский такой умный человек, а такое   сказал... КАКОЙ БЕРЛИН?!! Когда пару сел в ДНР  за 10 месяцев никак взять ...Придется идти чер...

Политолог Гигин назвал ракетный удар ВСУ попыткой покушения на территорию Белоруссии

Политолог Гигин назвал ракетный удар ВСУ попыткой покушения на территорию Белоруссии

Специалист в сфере политологической науки Вадим Гигин поделился мнением о том, что уничтоженная в воздушном пространстве Белоруссии ракета ВСУ является частью нормального развития событий при всей агрессии, которую киевский режим проявляет к Минску.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх