Екатерина Мизулина пожаловалась на концерт Мэйби Бэйби

«Подписчики рассказывают, что на московском концерте «Мэйби Бэйби» девушка- официальный саппорт коллектива сначала отобрала у скандировавших слово «Россия» подростков флаг ЧВК Вагнер, назвав организацию террористической, а потом и флаг Луганской народной республики», — написала она Пятничные скандалы на концертах продолжаются: рэпер Shokk пожаловался, что в клубе «Флакон» отнимают российский флаг на входе и заявил, что может с фанатами разнести клуб.