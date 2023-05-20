Екатерина Мизулина пожаловалась на концерт Мэйби Бэйби

«Подписчики рассказывают, что на московском концерте «Мэйби Бэйби» девушка- официальный саппорт коллектива сначала отобрала у скандировавших слово «Россия» подростков флаг ЧВК Вагнер, назвав организацию террористической, а потом и флаг Луганской народной республики», — написала она Пятничные скандалы на концертах продолжаются: рэпер Shokk пожаловался, что в клубе «Флакон» отнимают российский флаг на входе и заявил, что может с фанатами разнести клуб.
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