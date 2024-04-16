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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева об испытательном сроке Мартинес: «Начали работать 2-3 недели назад. Мне нравится, надеюсь, что ей тоже»

Мирра Андреева об испытательном сроке Мартинес: «Начали работать 2-3 недели назад. Мне нравится, надеюсь, что ей тоже»

Она рассказала, что начала работать с испанкой «две-три недели назад». Пробная неделя тренировок прошла успешно, и теперь испытательный срок продолжился на турнире в Штутгарте.

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