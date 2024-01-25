Штаб Надеждина в Алтайском крае отчитался о сборе 3,2 тыс. подписей

Несмотря на перевыполнение плана, сбор автографов продолжается Штаб Бориса Надеждина, которого в качестве кандидата в президенты выдвинула партия "Гражданская инициатива" в Алтайском крае собрал 3 247 подписей.
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