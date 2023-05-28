🎉 Аксёнов поздравил пограничников России с их профессиональным праздником Он отметил, что защита государственной границы – трудная, опасная и благородная миссия, которая требует высокого профессионализма, мужества, стойкости и решительности.
🎉 Аксёнов поздравил пограничников России с их профессиональным праздником Он отметил, что защита государственной границы – трудная, опасная и благородная миссия, которая требует высокого профессионализма, мужества, стойкости и решительности.
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