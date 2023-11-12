БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом

Военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом

Эксперты: Российская армия разрушила идеи НАТО в ходе контрнаступления ВСУ @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak Tекст: Евгений Поздняков,Алена Задорожная Похоже, украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению.

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