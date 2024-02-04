В США начинаются тяжелые времена!
Комментарии
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Е Пронина
я доверяю только своим глазам и знаниям)европку объехала, посмотрела кто и как и на что живет и сколько стоит)и не как турист , да и экономист по образованию, так что кумиров типо алекса брежнева,федора родникова не требуется и не учитывается их мнение, кому верить кому нет)
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14 час.
Федор Родников
Вы,матушка,дура-поробуйте объехать Россию и не как экономист,а как автостопщик и узнаете много интересного,того,что Америке и не снилось.
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14 час.
Е Пронина
это вы дурак)и по России я поездила и в ней есть то что ни америке ни европке не снилось))да и пропаганда на меня не действует))
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14 час.
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