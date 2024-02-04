В США начинаются тяжелые времена!

Е Пронина

я доверяю только своим глазам и знаниям)европку объехала, посмотрела кто и как и на что живет и сколько стоит)и не как турист , да и экономист по образованию, так что кумиров типо алекса брежнева,федора родникова не требуется и не учитывается их мнение, кому верить кому нет)