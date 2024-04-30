Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ спецоперация

1 004 подписчика

Польская пресса: украинцы сбегают за границу от службы в армии, фиксируется рост числа обращений за международной защитой

Польская пресса: украинцы сбегают за границу от службы в армии, фиксируется рост числа обращений за международной защитой

Польская пресса пишет о том, что в разы выросло число заявлений о предоставлении убежища в Польше и польского гражданства со стороны украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх