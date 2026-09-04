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Царьград

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Русский дрон или разборки силовиков? Удар по зданию СБУ в Киеве: детали и версии

Русский дрон или разборки силовиков? Удар по зданию СБУ в Киеве: детали и версии

В центре Киева произошёл взрыв в административном здании Службы безопасности Украины. Инцидент совпал с обострением конфликта между СБУ и Главным управлением разведки.

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