В Казани обсудили концепцию развития прибрежных территорий

В Казани прошли две стратегические сессии, посвященные развитию потенциала прибрежных территорий. В мероприятиях приняли участие около 80 экспертов из Казани и других городов России, сообщили в пресс-службе мэрии.
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