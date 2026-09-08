Выборы в небольшом немецком округе Саксония-Анхальт стали внезапно мировой сенсаций. Правящая партия Германии ХДС потерпела там сокрушительное поражение, уступив признанными "радикалами" представителям партии "АдГ".
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