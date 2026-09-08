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Царьград

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Фицо предупредил: Правящая партия Германии, спасая власть, может устроить войну с Россией

Фицо предупредил: Правящая партия Германии, спасая власть, может устроить войну с Россией

Выборы в небольшом немецком округе Саксония-Анхальт стали внезапно мировой сенсаций. Правящая партия Германии ХДС потерпела там сокрушительное поражение, уступив признанными "радикалами" представителям партии "АдГ".

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