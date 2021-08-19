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В Комрате День города будут отмечать три дня

В Комрате День города будут отмечать три дня

День города Комрат в этом году будет отмечаться с 20 по 22 августа. По этому случаю администрация города подготовила программу, которая будет включать в себя культурные, художественные, спортивные мероприятия, ярмарки и выставки, сообщает moldpres.

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