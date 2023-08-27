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Ученые предложили лечить кариес с помощью стволовых клеток

Ученые предложили лечить кариес с помощью стволовых клеток

Вместо пломбы вводить в пораженную кариесом зону стволовые клетки предложили американские ученые. В своих экспериментах они показали, что такие клетки можно превратить в специализированные клетки, формирующие зубную эмаль и твердую ткань зуба.

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