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Новости Брянска

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Верховный Суд РФ оставил в силе приговор брянцу за госизмену

Верховный Суд РФ оставил в силе приговор брянцу за госизмену

Житель Брянской области осуждён на 12 лет за передачу данных о дислокации подразделений ВС РФ представителю ВСУ.

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