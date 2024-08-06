Мировые финансовые рынки накрыл «черный понедельник»

5 августа 2024 года мировые фондовые индексы пережили обвальное падение. Начало распродаж произошло в Японии, где индекс Nikkei 225, представляющий капитализацию 225 крупнейших японских компаний, упал на 13,5%, достигнув отметки 31078 пунктов.
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