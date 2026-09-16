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Спорт Уик-Энд

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19-летний вингер «Балтики» дважды отказался переходить в «Зенит», хотя забивал за его академию. Теперь не жалеет

19-летний вингер «Балтики» дважды отказался переходить в «Зенит», хотя забивал за его академию. Теперь не жалеет

- Как у простого хабаровского паренька Влада в жизни появился футбол? - вопрос 19-летнему полузащитнику «Балтики» Владиславу Поспелову.

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