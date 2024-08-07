Россия опять успела «задолжать» нашим «союзничкам», которые в последнее время совсем уже потеряли совесть и требуют такого, о чём должно быть стыдно даже говорить.
В Киргизии ждут, что для их мигрантов сделают исключение в новом российском законе
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Светлана Ефименко
У ЭТИХ КИРГИЗОВ И ВСЕХ ПРОЧИХ АЗИАТОВ НЕТ ПРЕДЕЛА , У НИХ НАГЛОСТИ НЕ ОТНЯТЬ, ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!ВСЕ ИМ ДАЙ ЗАДОРМА НЕ ЗАСЛУЖИВ! Я УЖЕ МНОГО РАЗ ПИСАЛА КАК ОНИ СТАВ ДЕПУТАТАМИ СРАЗУ ВСЕ ДЕЛАЮТ В СВОЕ БЛАГО ПЕРВОЕ ЧТО ОНИ ТАМ СТРОЯТ НА ИССЫК КУЛЕ ДОМА ДЛЯ СДАЧИ В НАЕМ В НЕСКОЛЬКО ЭТАЖЕЙ НЕ БЕСПОКОЯТСЯ ЧТО ДЕТИ ЗА НЕСКОЛЬКО КМ ИДУТ ПЕШКОМ В ШКОЛУ ПО ТРАССЕ! А К РОССИИ ПОСТОЯННЫЕ ПРИТЕНЗИИ ОДНО ДАЙ КАК ХОХЛЫ ВЕС С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ, НО ОТДАЧИ ОТ НИХ НИ КАКОЙ! ТОЛЬКО ЗДЕСЬ ОДНИ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА И БАРДАК УСТРАИВАЮТ! И ВСЕ ТРЕБУЮТ И КОМАНДЫВАЮТ НАМИ! И УГРОЗЫ ОТ НИХ А ПОЛЬЗЫ НОЛЬ!
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10 час.
Владимир Смирнов
Этих тварей в свои кишлаки и аулы со всеми их выродками, нахуй.
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4 час.
Юрий Николаев
.........твою.........! Ну.......... а........ они ж............! В общем цензурных слов не осталось, одни маты. Сколько же мы ещё будем терпеть этот средневековый скот из сраной азии?! По ходу уже не долго осталось до массовых бунтов Русского Народа против этого СРАНЬЯ! И силовики не спасут.
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4 час.
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