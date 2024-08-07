В Киргизии ждут, что для их мигрантов сделают исключение в новом российском законе

Светлана Ефименко

У ЭТИХ КИРГИЗОВ И ВСЕХ ПРОЧИХ АЗИАТОВ НЕТ ПРЕДЕЛА , У НИХ НАГЛОСТИ НЕ ОТНЯТЬ, ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!ВСЕ ИМ ДАЙ ЗАДОРМА НЕ ЗАСЛУЖИВ! Я УЖЕ МНОГО РАЗ ПИСАЛА КАК ОНИ СТАВ ДЕПУТАТАМИ СРАЗУ ВСЕ ДЕЛАЮТ В СВОЕ БЛАГО ПЕРВОЕ ЧТО ОНИ ТАМ СТРОЯТ НА ИССЫК КУЛЕ ДОМА ДЛЯ СДАЧИ В НАЕМ В НЕСКОЛЬКО ЭТАЖЕЙ НЕ БЕСПОКОЯТСЯ ЧТО ДЕТИ ЗА НЕСКОЛЬКО КМ ИДУТ ПЕШКОМ В ШКОЛУ ПО ТРАССЕ! А К РОССИИ ПОСТОЯННЫЕ ПРИТЕНЗИИ ОДНО ДАЙ КАК ХОХЛЫ ВЕС С ПРОТЯНУТОЙ РУКОЙ, НО ОТДАЧИ ОТ НИХ НИ КАКОЙ! ТОЛЬКО ЗДЕСЬ ОДНИ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА И БАРДАК УСТРАИВАЮТ! И ВСЕ ТРЕБУЮТ И КОМАНДЫВАЮТ НАМИ! И УГРОЗЫ ОТ НИХ А ПОЛЬЗЫ НОЛЬ!