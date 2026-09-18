Flock Camera Ping Jails Innocent Woman For 13 Days Authored by Steve Watson via Modernity News, A 23-year-old Palm Coast Florida woman spent 13 days in a Volusia County jail cell facing life in prison after Florida Highway Patrol troopers treated a Flock Safety camera hit like a confession.
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