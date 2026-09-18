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Zero Hedge

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Flock Camera Ping Jails Innocent Woman For 13 Days

Flock Camera Ping Jails Innocent Woman For 13 Days

Flock Camera Ping Jails Innocent Woman For 13 Days Authored by Steve Watson via Modernity News, A 23-year-old Palm Coast Florida woman spent 13 days in a Volusia County jail cell facing life in prison after Florida Highway Patrol troopers treated a Flock Safety camera hit like a confession.

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