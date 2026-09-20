Три платья, лёд с портретами и письма гостям: как поженились Ершов и Пролыгина

Женя Ершов и Аня Пролыгина стали мужем и женой. Финал «Ставки на любовь» принёс им не главный приз — его забрали Анна Хилькевич и Артур Мартиросян, — зато свадьба пары получилась с размахом.
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