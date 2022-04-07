Происшествия

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Транспортные полицейские Приангарья провели профилактическую работу в учебных заведениях Северобайкальска и Тайшета

На территории обслуживания Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Дети России - 2022».

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