Транспортные полицейские Приангарья провели профилактическую работу в учебных заведениях Северобайкальска и Тайшета

На территории обслуживания Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Дети России - 2022».
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