Дубинский посмеялся над Зеленским, которого не пригласили на инаугурацию Трампа

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский посмеялся над Владимиром Зеленским, которого не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, но он считает, что в Вашингтоне его сильно ждут.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии