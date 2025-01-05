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Дубинский посмеялся над Зеленским, которого не пригласили на инаугурацию Трампа

Дубинский посмеялся над Зеленским, которого не пригласили на инаугурацию Трампа

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский посмеялся над Владимиром Зеленским, которого не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, но он считает, что в Вашингтоне его сильно ждут.

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