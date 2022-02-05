Кино: Что стало с 5 любимыми актёрами великого режиссёра-сказочника Александра Роу после его ухода

Его называли главным сказочником Советского Союза, ведь из 16 снятых им художественных фильмов 14 были именно сказками.
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