Культурология.рф

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Кино: Что стало с 5 любимыми актёрами великого режиссёра-сказочника Александра Роу после его ухода

Кино: Что стало с 5 любимыми актёрами великого режиссёра-сказочника Александра Роу после его ухода

Его называли главным сказочником Советского Союза, ведь из 16 снятых им художественных фильмов 14 были именно сказками.

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