Ветеринар Лешатон объяснила, как перевести кошку-малоежку на новый корм

Не все кошки с энтузиазмом принимают новую пищу, многие крайне консервативны в вопросах питания. А что если корм необходимо поменять по объективным причинам? Как это сделать правильно и не перебить аппетит у кошки-малоежки, «Доктору Питеру» объяснила эксперт-ветеринар.
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