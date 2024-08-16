Ветеринар Лешатон объяснила, как перевести кошку-малоежку на новый корм

Не все кошки с энтузиазмом принимают новую пищу, многие крайне консервативны в вопросах питания. А что если корм необходимо поменять по объективным причинам? Как это сделать правильно и не перебить аппетит у кошки-малоежки, «Доктору Питеру» объяснила эксперт-ветеринар.