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Объять всю страну: FAW/Bestune расширяет географию дилерской сети

Объять всю страну: FAW/Bestune расширяет географию дилерской сети

Старейшая китайская автомобилестроительная компания FAW/Bestune объявила об амбициозном расширении дилерской сети в России: в текущем году бренд планирует открыть 24 новых салона в 7 федеральных округах РФ.

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