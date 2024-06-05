Объять всю страну: FAW/Bestune расширяет географию дилерской сети

Старейшая китайская автомобилестроительная компания FAW/Bestune объявила об амбициозном расширении дилерской сети в России: в текущем году бренд планирует открыть 24 новых салона в 7 федеральных округах РФ.
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