Ремонт концертного зала Ямальской филармонии в Салехарде закончится в 2026 году

Концертный зал Ямальской филармонии в Салехарде полностью обновят к 2026 году. Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО ищет подрядчика для составления документации и выполнения капремонта объекта.
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