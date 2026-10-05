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Царьград

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Девять вагонов сошли с рельсов: ущерб превышает 20 млн рублей

Девять вагонов сошли с рельсов: ущерб превышает 20 млн рублей

В Амурской области дорожный мастер предстанет перед судом за сход девяти вагонов на станции Белогорск 24 мая 2025 года.

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