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Царьград

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Шойгу отверг планы США и НАТО вернуться в Афганистан

Шойгу отверг планы США и НАТО вернуться в Афганистан

Сергей Шойгу заявил о недопустимости возвращения военной инфраструктуры США и НАТО в Афганистан. На встрече в Москве с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки он подчеркнул: "История их ничему не учит".

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