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Регионы России

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Ростех и ГТЛК подписали контракт на поставку 72 вертолётов Ми-8МТВ-1 авиакомпаниям России

Ростех и ГТЛК подписали контракт на поставку 72 вертолётов Ми-8МТВ-1 авиакомпаниям России

По данным Ассоциации вертолётной индустрии, к 2025 году около половины регионального парка в России составит техника старше 29 лет, что подчёркивает высокую потребность в обновлении.

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