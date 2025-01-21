Трамп отвел себе еще полдня на завершение конфликта на Украине

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп, комментируя свое обещание завершить конфликт России и Украины в течение суток после начала работы на посту, заявил, что у него еще остается немного времени для этого.
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