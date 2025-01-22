Сроки расселения аварийного дома в Карелии сократили принудительно

Жильцы аварийного дома в Подпорожье дождались решения о скорейшем расселении Прокуратура Пудожского района через суд потребовала сократить срок расселения аварийного дома, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.
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