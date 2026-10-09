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Великобритания ввела санкции против трех компаний из Кыргызстана

Великобритания ввела санкции против трех компаний из Кыргызстана

Великобритания ввела санкции против трех компаний, зарегистрированных в Кыргызстане. Ограничения приняты на фоне усиления санкционного давления на Россию, следует из уведомления МИД королевства 8 октября.

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