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Польские политики сделали ряд громких заявлений, суть которых сводится к обещаниям прекратить поставки оружия Киеву.

Польские политики сделали ряд громких заявлений, суть которых сводится к обещаниям прекратить поставки оружия Киеву.

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