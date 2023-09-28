Польские политики сделали ряд громких заявлений, суть которых сводится к обещаниям прекратить поставки оружия Киеву.

ФОТО: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/GLОBALLООKPRЕSS ВЛАД ШЛЕПЧЕНКО ОРУЖИЯ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ: ТРИ СКРЫТЫЕ ПРИЧИНЫ ПУБЛИЧНОЙ ПОРКИ ЗЕЛЕНСКОГО Поляки имеют полный набор причин на особое отношение к украинцам: историческая обида за Волынь, высокая безработица из-за наплыва беженцев, огромные расходы страны на спонсирование чужого режима.