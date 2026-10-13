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Царьград

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В Тольятти задержали мужчину за сбыт фальшивой купюры в 5 тыс. рублей

В Тольятти задержали мужчину за сбыт фальшивой купюры в 5 тыс. рублей

В Тольятти перед судом предстанет местный житель 1988 года рождения, который, по версии следствия, пытался расплатиться в магазине найденной на улице фальшивой купюрой номиналом 5 тыс.

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