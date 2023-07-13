Мигранты бесчинствуют, но Россия продолжает выдавать им квоты в прежних масштабах

Семенков Александр

Когда прекратится бездействие и пофигизм власти в миграционной политике И НЕ ТОЛЬКО? УСТАЛ СМОТРЕТЬ НА ЭТИ СЫТЫЕ, ТОЛСТЫЕ И РАЗОДЕТЫЕ РОЖИ С КОТЛАМИ И ЦАЦКАМИ НА РУКАХ, ШЕЯХ, И В УШАХ ПО 5-25 ТЫСЯЧ ДОЛЛОРОВ, сидящие В ГД И СФ. А НЕ ПОШЛИ БЫ ОНИ НА ХЕР ПРОЦЕНТОВ ТАК НА 90!!! С нашей помощью конечно. ПУТИН уже лет 10 распинается о справедливости. А ЕЁ КАК НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ. УВЕРЕН, ЧТО С ТАКОЙ ВЛАСТЬЮ И НЕ БУДЕТ НИКОГДА!!!! ОБГРЫЗЛО ВСЁ, ДАЛЬШЕ НЕКУДА. ОДИН ПИ#ДЕШЬ, ВРАНЬЕ И ВОРОВСТВО ВОКРУГ.