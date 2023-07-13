Юрий Кот Тг-канал «ГУВМ квоты Новости» сообщил: 30 июня 2023 года состоялось заседание Комиссии по распределению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации.
Мигранты бесчинствуют, но Россия продолжает выдавать им квоты в прежних масштабах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Александров
Ограничить (уменьшить) квоту для гастарбайтеров из средней Азии! Иначе в скором времени у нас будет вторая Франция.
Ответить
4 час.
Семенков Александр
Когда прекратится бездействие и пофигизм власти в миграционной политике И НЕ ТОЛЬКО? УСТАЛ СМОТРЕТЬ НА ЭТИ СЫТЫЕ, ТОЛСТЫЕ И РАЗОДЕТЫЕ РОЖИ С КОТЛАМИ И ЦАЦКАМИ НА РУКАХ, ШЕЯХ, И В УШАХ ПО 5-25 ТЫСЯЧ ДОЛЛОРОВ, сидящие В ГД И СФ. А НЕ ПОШЛИ БЫ ОНИ НА ХЕР ПРОЦЕНТОВ ТАК НА 90!!! С нашей помощью конечно. ПУТИН уже лет 10 распинается о справедливости. А ЕЁ КАК НЕ БЫЛО, ТАК И НЕТ. УВЕРЕН, ЧТО С ТАКОЙ ВЛАСТЬЮ И НЕ БУДЕТ НИКОГДА!!!! ОБГРЫЗЛО ВСЁ, ДАЛЬШЕ НЕКУДА. ОДИН ПИ#ДЕШЬ, ВРАНЬЕ И ВОРОВСТВО ВОКРУГ.
Ответить
1 час.
Наталья Волкова
Какие ограничения? Какие квоты? Зачем они здесь. Какие они специалисты, кто их учил и каким специальностям? Их уже больше чем нас, похоже скоро для нас будут устраивать гетто, а вокруг будут одни среднеазиатские специалисты, их жены, дети, мечети.
Ответить
31 мин.
Свежие комментарии