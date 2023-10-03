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Польза со вкусом: как не ошибиться с выбором кабачковой икры

Польза со вкусом: как не ошибиться с выбором кабачковой икры

Кабачковая икра привлекает россиян уже много лет. Ее любят за вкус, пользу и низкую цену. Существует множество вариантов употребления этой народной закуски: ее намазывают на хлеб, подают в качестве соуса и просто едят ложками.

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