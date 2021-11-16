Сотрудники Госавтоинспекции Якутии поблагодарили журналистов

Сотрудники Управления Госавтоинспекции республики поблагодарили работников регионального телевидения и радио за плодотворное сотрудничество, всестороннее и объективное освещение вопросов безопасности дорожного движения и деятельности ГИБДД, весомый вклад в дело пропаганды правовых знаний и воспитания законопослушных участников дорожного движения, способствующие снижению аварийности на дорогах республики и укреплению авторитета полиции среди населения.