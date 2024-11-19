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Закон, порядок, государство

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Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим группировки «Восток»

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим группировки «Восток»

Заместитель главы военного ведомства вручил военнослужащим государственные награды - Ордена Мужества, медали «За отвагу», «За храбрость» и «Георгиевские кресты», знаки отличия за штурмовые действия.

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