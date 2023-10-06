Депутат Рады Гончаренко: Зеленский пытается подавить оппозицию на Украине

Депутат Верховной Рады от блока "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подавляет оппозицию в стране с помощью запретов на выезд за рубеж, уголовных дел против оппозиционных СМИ и отказов предоставлять эфирное время.
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