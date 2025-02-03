В народном календаре Максимов день, и сегодня очень важно вспомнить добрым словом всех, кто вам когда-то помогал, и хотя бы мысленно поблагодарить этих замечательных людей.
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В народном календаре Максимов день, и сегодня очень важно вспомнить добрым словом всех, кто вам когда-то помогал, и хотя бы мысленно поблагодарить этих замечательных людей.