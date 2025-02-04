В Петербурге женщина отправилась в колонию за «минирование» военкоматов

Вину она не признает Красносельский районный суд города на Неве поставил точку в деле местной жительницы Валентины Апарневой, которая решила «заминировать» военкоматы, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии