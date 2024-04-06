Депутат Госдумы Свищев призвал начать переговоры с МОК

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что надо начать переговорный процесс между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Олимпийским комитетом России (ОКР), передает "Матч ТВ".
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