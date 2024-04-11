Русская весна
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Русская весна

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11 причин уезжать, чтобы не стать живым щитом: обращение к жителям Украины

11 причин уезжать, чтобы не стать живым щитом: обращение к жителям Украины

Авторы популярного Telegram-канала «Два майора» перечислили весомые причины покидать свои дома и города, чтобы не стать живым щитом для украиснких террористов из ВСУ и неонацистских батальонов, берущих в заложники мирных жителей в ходе превращения очередного города в очередную «фортецю».

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