11 причин уезжать, чтобы не стать живым щитом: обращение к жителям Украины

Авторы популярного Telegram-канала «Два майора» перечислили весомые причины покидать свои дома и города, чтобы не стать живым щитом для украиснких террористов из ВСУ и неонацистских батальонов, берущих в заложники мирных жителей в ходе превращения очередного города в очередную «фортецю».