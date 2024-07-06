Discover24
В фокусеМедицинаНаукаМир людейГаджетыАвтоИскусствоЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Discover24

554 подписчика

Врач Харлов: зеленый чай поражает печень сильнее алкогольных напитков

Врач Харлов: зеленый чай поражает печень сильнее алкогольных напитков

Заболевания печени в России ранее возникали из-за чрезмерного употребления спиртных напитков. Сегодня ситуация изменилась и главной причиной этих болезней стало неправильное питание, рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх