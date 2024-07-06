Врач Харлов: зеленый чай поражает печень сильнее алкогольных напитков

Заболевания печени в России ранее возникали из-за чрезмерного употребления спиртных напитков. Сегодня ситуация изменилась и главной причиной этих болезней стало неправильное питание, рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов.
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