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Винник засветился на популярном шоу, "волчицы" в восторге: "Ждала только ради Олега"

Винник засветился на популярном шоу, "волчицы" в восторге: "Ждала только ради Олега"

Известный украинский певец Олег Винник стал приглашенным судьей на популярном шоу "Співають всі", поклонники с нетерпением ждут выпуск.

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