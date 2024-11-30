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Как открыть дверцу стиральной машинки если её заклинило

Как открыть дверцу стиральной машинки если её заклинило

Бывает такое, что после окончания цикла стирки дверка стиральной машинки не открывается. Случай довольно распространенный и делится на две основные поломки: сломалась рука дверцы, либо вышел из строя электромагнитный замок.

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